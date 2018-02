Streit um Minister und Ressorts Debatte um Zukunft von Merkel geht weiter

Bei den Christdemokraten rumort es: Parteichefin Angela Merkel habe SPD und CSU in den Koalitionsgesprächen zu weite Felder und zu wichtige Ministerien überlassen, so der Vorwurf an Merkel. Dabei schmerzt die CDU wohl vor allem der Verlust des Finanzressorts.