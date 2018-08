Verteidigungspolitik CDU diskutiert über Wiedereinsetzung der Wehrpflicht

Sieben Jahre nach ihrer Aussetzung werden in der CDU die Stimmen lauter, die eine Wiedereinsetzung der allgemeinen Wehrpflicht oder eine allgemeine Dienstpflicht fordern. Auch in der Parteispitze zeigt man sich offen. CDU-Generalin Kramp-Karrenbauer will eine Dienstpflicht für Männer und Frauen sogar ins Grundsatzprogramm aufnehmen. Doch es gibt auch große Bedenken.