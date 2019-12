Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet lehnt die Option einer Minderheitsregierung im Bund allerdings ab. Der CDU-Vize sagte am Montagabend bei einer Veranstaltung der RND-Zeitungsgruppe in Köln, Deutschland brauche als führendes Land in der Europäischen Union eine stabile Regierung. Eine Minderheitsregierung wäre keine Dauerlösung: "Eine Regierung zu haben, die keine eigene Mehrheit hat, kann ich mir für Deutschland nicht vorstellen."

Zugleich wiederholte Laschet seine bereits zuvor getätigte Aussage, dass der Koalitionsvertrag nicht nachverhandelt werden könnte, wie das von dem designierten SPD-Führungsduo Saskai Esken und Norbert Walter-Borjans gefordert worden war. Allerdings könne man darüber reden, "was vielleicht an aktuellen Fragen neu aufgetaucht ist".

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zuvor offen für Gespräche mit der künftigen SPD-Führung gezeigt, eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages aber abgelehnt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin, die Kanzlerin sei grundsätzlich zur Zusammenarbeit und zum Gespräch bereit: "Eine Neuverhandlung des Koalitionsvertrags steht nicht an."



Das künftige SPD-Spitzenduo Walter-Borjans und Esken hatten von der Großen Koalition einen neuen Kurs in einigen zentralen Fragen gefordert. Dazu zählen mehr Klimaschutz, eine massive Ausweitung der Investitionen in Schulen und Straßen und mehr Soziales.