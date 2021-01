Kram-Karrenbauer: "Unterstützen wir geschlossen den neuen Vorsitzenden der CDU." Bildrechte: dpa

Während ihrer 15-minütigen Abschiedsrede rief Kramp-Karrenbauer die 1.001 Delegierten des digitalen CDU-Parteitags eindringlich dazu auf, ihren künftigen Nachfolger geschlossen zu unterstützen. Zugleich warnte sie ihre Partei und deren Schwesterpartei CSU vor einer Spaltung, wie sie 2018 durch die Flüchtlingskrise ausgelöst worden war. "Der Streit brachte uns an den Rand des Scheiterns unserer Gemeinschaft. So etwas darf nie wieder geschehen." Die CDU müsse "Deutschlands starke Mitte" bleiben und auch in der Corona-Krise das Land führen.