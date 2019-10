Die CDU-Spitze hat am Montag ein Strategiepapier vorgelegt, um stärker gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus vorgehen zu können. In dem vom Bundesvorstand beschlossenen Papier heißt es, der Anstieg rechtsextremer Straftaten mache Sorge. Rechtsextremismus und Antisemitismus sollten "entschlossen und kraftvoll" bekämpft werden. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak erklärte, dazu müssen müssen Rechtsgrundlagen verändert oder neu geschaffen werden: "Eigentlich muss jetzt alles auf den Prüfstand gestellt werden."

In dem Papier fordert die CDU einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen. Investitionen in die Gebäudesicherheit sollten finanziell gefördert werden, heißt es. Behörden sollten für den Kampf gegen rechts besser ausgestattet werden. Dazu zählen die Vorratsdatenspeicherung, bessere Analysesoftware und längere Löschfristen bei Daten "auffälliger Personen". Gewünscht wird die Möglichkeit zur Strafverfolgung im Internet, auch wenn die Betroffenen nicht selbst Anzeige erstatten. Außerdem will die CDU-Spitze prüfen, Beleidigung, Verleumdung und üble Nachrede in besonders schweren Fällen zu Verbrechensbestandteilen zu erklären.