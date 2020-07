Der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt befürwortet die Einführung einer Frauenquote. Generalsekretär Sven Schulze sagte MDR AKTUELL, ihm selbst gefalle es nicht, dass die CDU-Landtagsfraktion nur zwei Frauen habe. Das werde sich nach der nächsten Wahl ändern. Die Landesverbände Thüringen und Sachsen zeigten sich hingegen reserviert. Auch der CDU-Wirtschaftsrat sieht die Pläne für eine verbindliche Frauenquote in der CDU kritisch. Die Präsidentin des CDU-nahen Verbands, Astrid Hamker, sagte der "Passauer Neuen Presse": "Bei der CDU frage ich mich, ob sie angesichts einer Bundeskanzlerin, einer EU-Kommissionspräsidentin und derzeit noch einer Parteivorsitzenden sowie drei von fünf Spitzen ihrer Bundesministerien in weiblicher Hand überhaupt diese Frauendebatte braucht."

Hintergrund der Debatte um die Frauenquote in der CDU ist, dass der Frauenanteil bei den Christdemokraten derzeit nur bei rund 26 Prozent liegt. Künftig werden CDU-Kreisvorsitzende verpflichtet, über die Entwicklung des Frauenanteils und die Maßnahmen zur Frauenförderung zu berichten. Wenn die jeweilige Quote in Vorständen nicht eingehalten werden kann, soll diese Position unbesetzt bleiben.