Unter dem Druck der Krise in Thüringen und des Wahldebakels in Hamburg will die Bundes-CDU den Wechsel an der Parteispitze offenbar schneller vollziehen als ursprünglich geplant. Die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer könnte nach Angaben aus Parteikreisen auf einem Sonderparteitag am 25. April oder 9. Mai geklärt werden.