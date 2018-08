Die Empörung ist gewaltig. Tolerierungsbündnisse oder gar Koalitionen mit der Diktaturpartei, solche Anwandlung macht aus dem bisher eher brav wirkende Daniel Günther für nicht wenige so etwas wie den leibhaftigen Antichristen. Teile der CDU scheinen völlig die politische Orientierung zu verlieren, glaubt nicht nur der CSU-Politiker Hans-Peter Friedrich. Aber auch viele CDU-Politiker gehen entrüstet auf Distanz zu ihrem Parteifreund und schließen eine Zusammenarbeit mit der Linken vehement aus.

Verständlich: Günthers Bemerkungen zur Linkspartei, kurz vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, sind strategisch zumindest unprofessionell. Wenn man zum falschen Zeitpunkt das Richtige sagt, ist es falsch. Erschrocken über sich selbst versucht Schleswig-Holsteins Ministerpräsident nun seine Äußerungen zu relativieren. Dabei geben diese nur die Realität in der Parteienlandschaft Ostdeutschlands wieder.

Denn dort war die CDU schon immer etwas linker als im Westen. Außerdem kann man die Linke in den Landtagen nicht mit der im Bundestag vergleichen. Nato-Mitgliedschaft oder Militäreinsätze im Ausland spielen auf Landesebene beispielsweise keine Rolle. Gleichzeitig ist die AfD in den Landtagen Ostdeutschlands sehr stark vertreten, weshalb die Linke für die CDU inzwischen auch als staatstragende Partei gilt, um eine mögliche Regierungsbeteiligung der Rechtspopulisten zu verhindern.

Das ist sicher legitim, kann auf Dauer aber kaum funktionieren. Außerdem sind die Gemeinsamkeiten zwischen CDU und Linken so gering, dass man sich eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen diesen Parteien nicht vorstellen kann. Allerdings ist auch klar, dass sich seit den "Rote-Socken-Kampagnen" der Union einiges verändert hat.

So ist die Zeit der klassischen Zweierbündnisse zumindest vorerst vorbei. Nun haben wir ein Sechs-Parteien-System, in dem perspektivisch grundsätzlich jeder mit jedem koalieren muss, um in einem Zweckbündnis auf Zeit den Willen der Wähler pragmatisch umzusetzen.