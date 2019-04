CDU-Mitglieder kandidieren gegen die CDU – es klingt komisch, im Landkreis Stendal ist das bei der Kommunalwahl aber so. Ende Mai treten zwei Politiker unabhängig von ihrer Partei an. Sie werfen der CDU fehlenden Aufklärungswillen bei der Fälschung von Briefwahlstimmen von 2014 vor und erhalten Kritik von ganz oben.

Osterburgs Bürgermeister Nico Schulz und sein Amtskollege Rüdiger Kloth aus Seehausen wollen bei der Kommunalwahl im Mai in den Kreistag gewählt werden. Die beiden CDU-Männer treten nicht für ihre Partei an, sondern auf einer eigenen separaten Liste. In der Altmark gelten sie deshalb inzwischen als "Die Rebellen".