Kramp-Karrenbauer hatte unter anderem gefordert, die Union stärker als Umwelt- und Klimaschutzpartei zu profilieren. Die CDU habe "eine Verantwortung für die Schöpfung". Das gebiete schon das C für "Christlich" im Parteinamen. Zudem forderte sie ein Digitalministerium für Deutschland. Es sei bekannt, dass bei der Digitalisierung Arbeitsplätze wegfielen. Es gelte daher, die Rahmenbedingungen so setzen, dass neue Arbeitsplätze entstünden.

Die CDU-Chefin plädierte für ein gerechtes Rentensystem, für Netzwerke in der Pflege und einen Perspektivwechsel in der Familienpolitik aus. In Deutschland würden noch immer weniger Kinder geboren als in anderen europäischen Ländern. "Wir müssen Familien nicht wirtschaftsgerecht umbauen, wir müssen die Wirtschaft familienfreundlich machen", fordert die CDU-Chefin. Moderne Technologien sollten es Eltern ermöglichen, von zu Hause zu arbeiten. "Macht das Leben entspannter für die Eltern, dann ist es das auch für die Kinder."