Die Frage der Urabstimmung zur Kanzlerkandidatur ist nicht der einzige heikle Punkt am letzten Tag des Leipziger CDU-Parteitages. Auf der Tagesordnung steht auch die Abstimmung über einen Ausschluss des chinesischen Konzerns Huawei vom Ausbau des 5G-Mobilfunks in Deutschland. Der entsprechende Antrag will nur Ausrüster zulassen, die nicht unter dem Einfluss "undemokratischer Staaten" stehen. Angela Merkel hat sich klar dagegen ausgesprochen.

Zum Auftakt des zweiten und letzten Tages des CDU-Parteitages in Leipzig beschlossen die rund 1.000 Delegierten am Samstagmorgen die sogenannte Leipziger Erklärung, in der sich die Christdemokraten zum Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse in Ost und West bekannten. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff sagte dazu, auch 30 Jahre nach dem Mauerfall gebe noch viel zu tun, um die innere Einheit zu vollenden.