Die CDU will die private Altersvorsorge vereinfachen und notfalls langfristig zur Pflicht machen. Auf ihrem Parteitag in Leipzig stimmten die CDU-Delegierten für einen entsprechenden Antrag.

Laut dem Beschluss soll in einem ersten Schritt die bestehende private Altersvorsorge an zentralen Stellen verbessert werden, indem der Staat Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegt. Die staatlichen Sparzulagen sollen automatisch aufgrund der bei der Steuerverwaltung vorhandenen Einkommensdaten ausgezahlt werden und automatisch mit der Inflationsrate steigen, und es sollen keine Gebühren beim Abschluss anfallen. Die CDU erhofft sich dadruchm ei ne Erhöhung der abgeschlossenen Verträge um 30 Prozent innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der Reform. Sollte sich das nicht erfüllen, so der Beschluss, solle es ein "staatlich organisiertes Standardvorsorgeprodukt» erweitert werden.