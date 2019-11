Ganz anders klang das noch nach dem Debakel der CDU bei den Wahlen in Thüringen. Als die Kritik an ihr immer lauter wurde, hatte Kramp-Karrenbauer ihre Kritiker Ende Oktober aufgefordert, auf dem Parteitag aus der Deckung zu kommen. "Wer auch immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst geklärt werden, hat auf diesem Bundesparteitag die Gelegenheit", sagte sie damals.

Merz will Basis beteiligen

Als ihr schärfster innerparteilicher Rivale gilt Friedrich Merz, der ihr bei der Wahl um den Parteivorsitz knapp unterlegen war. Auch Merz versuchte kurz vor dem Treffen in Leipzig, die Wogen zu glätten und sicherte Kramp-Karrenbauer seine Unterstützung zu. Er werde sich an der Aussprache zum Bericht der Vorsitzenden beteiligen "und einige wenige Anmerkungen machen zur Lage der Union und zu den Themen, die uns in den nächsten Jahren aus meiner Sicht beschäftigen müssten", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.