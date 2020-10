Im Jahr 2018 hatte der CDU-Bundesparteitag auf der Messe in Hamburg stattgefunden. Bildrechte: imago images / Chris Emil Janßen

Mitte Januar soll demnach bei einer Klausur des Vorstands erneut beraten werden, ob und wann ein Parteitag möglich ist. Das Präsidium bevorzugt den Angaben zufolge eine Präsenz-Veranstaltung. Wenn eine solche auf absehbare Zeit nicht möglich sei, solle über Alternativen entschieden werden, etwa über eine Briefwahl.



Offiziell muss der CDU-Vorstand entscheiden. Dessen Beratungen dauerten am Montag zunächst noch an. Vor den Sitzungen der CDU-Spitze war über verschiedene Alternativen nachgedacht worden. Im Gespräch waren auch andere Veranstaltungsorte oder ein dezentraler Parteitag an verschiedenen Orten.