Ich [will] allerdings für die Regierung sagen: Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit. Du vor allen Dingen auch mit großen Verantwortungsbewusstsein.

Die Themen, die die Regierung zu lösen habe, lägen auf dem Tisch – sowohl in Deutschland wie in Europa und der Welt. In diesem Geiste werde die Große Koalition weiterarbeiten.