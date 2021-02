Eine andere Quote ist dagegen eine Art heilige Kuh in der Partei. Das Regionalprinzip regelt, wie die verschiedenen Regionen auf der Liste vertreten sind. Also auch eine Quote, erklärt Schulze: "Wir geben jeder Region aufgrund von verschiedenen Parametern die Möglichkeit zu sagen, wer denn aus der jeweiligen Region Platz eins, zwei, drei und vier bekommen soll. Und das wird dann wiederum zusammengefügt zu einer Liste." Man habe daher als Parteiführung gar nicht so richtig die Möglichkeit zu regeln, wer an welcher Stelle auf der Liste stehe, da das Aufgabe der Regionen sei.