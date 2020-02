Der Vizechef der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag: Lars-Jörn Zimmer. Bildrechte: imago/foto2press

Darum wurde nach der Europawahl in den Reihen der CDU eine sogenannte "Denkschrift" verteilt, die als Annäherung an die AfD gilt. Unterschrieben haben das Papier zwei Abgeordnete, einer von ihnen ist Lars-Jörn Zimmer, der Fraktionsvize der Partei. In dem internen Papier fordern sie eine offensivere Strategie, sich von SPD, Grünen und Linken abzugrenzen – nicht aber von der AfD. Im Gegenteil. Wörtlich heißt es in dem achtseitigen Dokument: "Es muss wieder gelingen, dass Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen."



Nach der Diskussion um die Wahl von Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen meldete sich der Vizechef der CDU im Magdeburger Landtag, Lars-Jörn Zimmer, wieder zu Wort. Er kritisierte die Mahnungen aus der Bundes-CDU, eine Zusammenarbeit mit Linken und AfD kategorisch auszuschließen und erklärte eine CDU-Minderheitsregierung in Thüringen für denkbar. Sachsen-Anhalts CDU-Parteichef Holger Stahlknecht rief Zimmer zur Ordnung. Zimmer müsse sich entscheiden, ob er sich künftig im Einklang mit den Parteitagsbeschlüssen äußere, sagte Stahlknecht und legte ihm andernfalls einen Parteiaustritt nahe.