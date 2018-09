Es soll emotional zugegangen sein in der Bundesvorstandssitzung der CDU, so berichten es Teilnehmer. Als die Ereignisse von Chemnitz diskutiert wurden, soll der sächsische Abgeordnete Arnold Vaatz eine Brandrede gehalten haben. Von einem "deutschlandweiten Sachsen-Bashing" war die Rede. Auch CDU-Chefin Angela Merkel und ihr Regierungssprecher Steffen Seibert blieben von seiner Kritik nicht verschont. Es könne nicht sein, dass der Regierungssprecher Begriffe wie "Hetzjagd" verwende, ohne sich richtig informiert zu haben, sagte Vaatz.

Hinterher will er nichts mehr sagen. Unsere Interviewanfrage lehnt er ab. Anders Marco Wanderwitz, Chef der CDU Landesgruppe Sachsen: "Ich bin an dieser Stelle nicht mit Arnold Vaatz auf einer Linie", sagt Wanderwitz: "Ich fand die Aussagen, die seitens des Regierungssprechers kamen, die er speziell kritisiert hatte, nicht kritikwürdig."

Ähnlich sieht es auch Marian Wendt: "Ich persönlich habe leider schon teilweise die Wahrnehmung vernommen, dass hier pauschal von verschiedenen Stimmen aus verschiedenen Parteien über Sachsen geurteilt wurde. Dass dort pauschal gesagt wurde: Sachsen ist ein rechtsnationaler Raum", sagt der CDU-Innenexperte. Parteichefin Angela Merkel und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer macht er explizit keine Vorwürfe – holt dafür aber zum Rundumschlag gegen Medien und andere Parteien aus. "Wir sehen die entsprechenden Spiegel-Leitartikel, die Spiegel-Titelbilder. Auch von namhaften Redakteuren werden entsprechende Tweets verbreitet. Das ist unsäglich und das muss sofort aufhören", fordert Wendt. Er sieht in dem sogenannten Sachsen-Bashing die Gefahr, weiteres Vertrauen zu verspielen und noch mehr Wähler an rechtspopulistische Parteien zu verlieren.

Von einer pauschalen Medienschelte hält seine Kollegin Katharina Landgraf nichts. Sie wünscht sich mehr Selbstkritik – auch beim Blick zurück. "Es geht schon los, dass Kurt Biedenkopf meinte, Sachsen denken nicht rechts. Und wir haben uns vielleicht dahinter versteckt oder uns das eingeredet", sagt Landgraf. "Aber Fakt ist nun mal, dass ein großer Prozentsatz der Sachsen nicht zufrieden ist – nicht mit der sächsischen Politik und auch nicht mit der Bundespolitik. Ich selber muss das jetzt aushalten, dass die sächsischen Landespolitiker sagen: wenn ihr so viel Fehler macht in Berlin, leiden wir drunter. Und die Berliner sagen: was macht ihr für Fehler in Sachsen."