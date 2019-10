Sachsen-Anhalts Innenminister Stahlknecht reagierte verhalten auf das Gesprächsangebot des Thüringer CDU-Landeschefs Mike Mohring an die Linkspartei. Stahlknecht sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei schon eine Zäsur, wenn die CDU sich auf die Linke zu bewege. Bisher habe man immer gesagt, die äußeren Pole seien die Linke und die AfD. Er könne sich vorstellen, dass eine Koalition mit der Linken die CDU in Sachsen-Anhalt zerreißen würde. Mohring müsse jetzt Gespräche führen und die Basis befragen.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte die Bundes-CDU vor einem Weiter so nach den Verlusten bei der Thüringenwahl. Kretschmer sagte am Montag vor Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin, nur wenn man die Sachen klar beim Namen benenne und Konsequenzen ziehe, könne es einen Aufwärtsschub geben. Es bringe nichts, immer nur darüber zu sprechen, welche Sorgen es in den neuen Länder gebe. Es sei nicht in Ordnung, dass das Thema Grundrente vor der Wahl nicht habe geklärt werden können. Es müsse jetzt zugepackt und gehandelt werden.