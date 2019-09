In Leipzig trifft sich am Wochenende die Frauenvereinigung der CDU. Beim 33. Bundesdelegiertentag der "Frauen Union der CDU Deutschlands" werden 400 Teilnehmerinnen erwartet. Themen sind laut Programm unter anderem neue Wege für mehr Frauen in der CDU, in Ämtern und in Parlamenten zu finden, aber auch Nachhaltigkeit und der Kampf gegen den Klimawandel.

Die "Frauen Union der CDU Deutschlands" wurde eigenen Angaben zufolge am 1. Mai 1948 in Frankfurt am Main gegründet. Dabei waren nur Vertreterinnen der US-amerikanischen, britischen und französischen Besatzungszonen anwesend - die CDU-Frauen der sowjetischen Zone waren nicht dabei. Erst am 19. Oktober 1991 entsteht laut eigener Chronik durch den Beitritt der Landesverbände der neuen Bundesländer die "Frauen Union des geeinten Deutschland". Sie setzt sich vor allem für eine angemessene Beteiligung der Frauen an Ämtern und allgemein ihre Teilhabe an der Gesellschaft ein.