Das Rennen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist in Bewegung gekommen: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert. Das kündigte Laschet am Dienstag bei einer Pressekonferenz an.

Laschet und sein möglicher Parteivize Spahn Bildrechte: dpa

Spahn indes will nicht antreten. Wie er sagte, will er Laschet unterstützen. Sollte dieser gewählt werden, könnte Spahn einer seiner Stellvertreter werden. Das kündigte Laschet ebenfalls an.



Kramp-Karrenbauer hatte am Vortag angekündigt, dass sich die möglichen Kandidaten noch diese Woche erklären wollten. Gewählt werden soll auf einem Sonderparteitag am 25. April in Berlin.



Damit steht fest, dass in einer Kampfkandidatur über den Parteivorsitz entschieden wird. Eine "Teamlösung", wie sie Laschet wollte, ist vom Tisch. Bei der Pressekonferenz in Berlin kritisierte er deshalb indirekt seine Gegenkandidaten: "Ich bedaure, dass sich nicht alle Kandidaten diesem Teamgedanken anschließen konnten."