Die Entscheidung fiel in einer Stichwahl. Nach dem ersten Wahlgang hatten Laschet und Merz fast gleich viele Stimmen. Merz verbuchte 385 Stimmen, Laschet 380. Norbert Röttgen bekam 224 Stimmen und schied aus.

Vor der Wahl hatten die Kandidaten nochmals in Reden für sich geworben. Armin Laschet legte vor und sagte: "Wir werden nur gewinnen, wenn wir in der Mitte der Gesellschaft stark bleiben." Dafür trete er zusammen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an.