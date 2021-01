Armin Laschet und der Osten

Viele Menschen, die im Viertel von Jessica Heller leben, wählen die AfD. Die CDU-Delegierte lebt in einem Vorort von Leipzig. Die Einwohner haben sich in den vergangenen 30 Jahren einen kleinen Wohlstand aufgebaut, sagt die 30-Jährige. Diesen sähen viele durch die Politik der Bundesregierung in der Euro- oder Flüchtlingskrise und auch durch die Energiewende bedroht.

Jessica Heller sitzt für die CDU-Fraktion in Leipzig im Stadtrat. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Warum im Osten so viel AfD gewählt wird? Es war halt einfach diese Leistungsfähigkeit zu sehen, die der Staat mit einem Mal hatte, als es darauf ankam", sagt die Politikerin. Das hätten viele Menschen in und nach der Umbruchszeit durch die Wende vermisst. So seien der CDU viele Wähler verloren gegangen. Jessica Heller hat sich beim digitalen CDU-Parteitag als eine der wenigen Delegierten aus Sachsen nicht für Armin Laschet oder Friedrich Merz entschieden, sondern für Norbert Röttgen als neuen Vorsitzenden gestimmt.

Viele sind von der Politik der Bundesregierung enttäuscht

"Es geht um Zukunftskompetenz", sagt Jessica Heller. Es gehe darum, als Partei Themen zu setzen, bevor die Menschen deswegen auf die Straße gingen – wie etwa, wenn es um Migration gehe. Sie sitzt für die CDU im Leipziger Stadtrat und will sich in Leipzig bei der Wahl im September um ein Bundestagsmandat bewerben. Ihre eigenen politischen Schwerpunkte habe sie eher in der Gesundheits- und Sozialpolitik. Auch deshalb könne sie mit dem Angebot von Friedrich Merz weniger anfangen.