Chronologie Die Ereignisse von Chemnitz

Hauptinhalt

Die vergangene Woche hat nicht nur Chemnitz in Aufruhr versetzt. Die Ereignisse machten weltweit Schlagzeilen. Von dem mutmaßlichen Totschlag am Rande des Stadtfestes, über rassistische Hetzjagden und die rechtspopulistische Instrumentalisierung eines Toten – in Chemnitz kristallieren sich gerade viele Probleme, deren Ursache nicht nur in der sächsischen Stadt zu suchen sind. Das geschah bisher.