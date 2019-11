Die illegale Wiedereinreise eines erst kürzlich in den Libanon abgeschobenen Clan-Chefs hat breite Empörung ausgelöst. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung":

Für die Polizistinnen und Polizisten, die täglich mit Abschiebungen beschäftigt sind, ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender Deutsche Polizeigewerkschaft

Wegen Kontrolldefiziten an den deutschen und europäischen Grenzen sei das aber "kein Einzelfall und bestimmt nicht verwunderlich", so Wendt weiter. Die Grenzen seien "offen wie Scheunentore". Wer abgeschoben worden sei und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt sei, "der muss ja nur im EU-Ausland in einen Flixbus steigen, und schon ist er wieder da".

Ärger bei CDU, AfD und FDP

Politiker von CDU, AfD und FDP reagierten ebenfalls wütend auf die Wiedereinreise von Ibrahim Miri. Der Mann war jahrelang ausreisepflichtig, wurde schließlich im Juli in den Libanon abgeschoben und tauchte trotz eines Einreiseverbots vergangene Woche wieder in Bremen auf. Sein Anwalt sagte Radio Bremen, sein Mandant werde im Libanon von schiitischen Milizen mit dem Tode bedroht. Außerdem wolle er juristisch gegen seine Abschiebung vorgehen.



Der AfD-Innenpolitiker Gottfried Curio sprach von "eklatantem Staatsversagen". Der strellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Stephan Thomae, bezeichnete den Vorgang ebenfalls als "sicherheitspolitischen Skandal". Es sei seit Jahren bekannt, dass es an den südlichen und südöstlichen Grenzen der EU Schlupflöcher gebe. Es werde aber nichts getan, diese zu stopfen.

Ministerium: Möglichkeiten ausgeschöpft

Bislang ist allerdings unbekannt, auf welchem Wege Miri nach Deutschland zurückkehrte. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte nur, die Einreise sei offensichtlich nicht über einen Grenzübergang erfolgt. Gegen den Mann gelte eine Wiedereinreisesperre für das gesamte Schengen-Gebiet, die in der dafür vorgesehenen europäischen Datenbank gespeichert sei. "Die Möglichkeiten, die die Sicherheitsbehörden haben, um eine solche Wiedereinreise zu verhindern, wurden ausgeschöpft."

Schnelle Klärung

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bemühen sich derzeit mehrere Behörden in Deutschland, den Fall möglichst schnell wieder zu lösen. Demnach wird der Asylantrag von Miri wegen der Dringlichkeit nicht in Bremen bearbeitet, sondern in der Zentrale des Bundeamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) interessiere sich für den Fall und lasse sich "fortlaufend über den aktuellen Verfahrensstand informieren", wie ein Sprecher erklärte.