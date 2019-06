Zunächst einmal: Szenen wie aus der Gangster-Serie "4 Blocks", in der arabische Clans ganz Berlin in Schach halten, sind in Mitteldeutschland derzeit kaum denkbar. Weder in Thüringen noch in Sachsen oder Sachsen-Anhalt kennen die Behörden kriminelle Großfamilien wie den berüchtigten Berliner Abou-Chaker Clan. Allerdings: Der Begriff der "Clan-Kriminalität" ist auch nicht klar definiert. Deshalb liegen keine Statistiken zu diesem Phänomen vor.

Cathleen Martin, Landesvorsitzende Deutsche Polizeigewerkschaft Bildrechte: Polizeigewerkschaft Sachsen

"Also für die Region Leipzig möchte ich das schon so bestätigen, dass es das tatsächlich gibt. Oft denkt man ja in Leipzig an die Eisenbahnstraße. Nicht nur dort, auch in anderen Wohngebieten, zum Beispiel in Grünau, sind solche Strukturen am Entstehen, wo einfach solche Großfamilien da sind, sich organisieren und ihr Recht auch selber verschaffen."