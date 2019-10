Die Bundesregierung erwartet aus dem geplanten CO2-Preis bis zum Jahr 2023 Mehreinnahmen von knapp 19 Milliarden Euro. Das geht aus einer Vorlage hervor, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz in der heutigen Kabinettssitzung vorstellen will. Darin werden die finanziellen Auswirkungen des Klimaschutzpakets auf den Haushalt 2020 und die Folgejahre dargestellt.

Laut der Vorlage von Scholz sollen alle Einnahmen aus der CO2-Bepreisung entweder in Klimaschutzmaßnahmen oder in die Entlastung der Bürger fließen. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung sieht bis 2023 Maßnahmen in einem Umfang von insgesamt mehr als 54 Milliarden Euro vor. Ziel ist es, dass Deutschland seine Klimaschutzziele für 2030 einhält. Die Eckpunkte des Pakets hatte das Bundeskabinett vergangene Woche beschlossen.