Klimaschutz Ist die CO2-Bepreisung rechtens?

Autofahren und Heizen dürften ab kommendem Jahr teurer werden. Denn dann tritt die sogenannte CO2-Steuer in Kraft. Wer Produkte aus Kohle, Öl oder Gas verbrennt, die nicht schon dem europäischen CO2-Handel unterliegen, muss bezahlen. Die Regierung will je Tonne CO2-Ausstoß zunächst 25 Euro verlangen. Beim Tanken könnte das am Ende mit 7 bis 8 Cent je Liter Kraftstoff zu Buche schlagen. Die neue Abgabe ist unter Fachleuten allerdings umstritten. Dazu findet noch einmal eine Anhörung im Umweltausschuss statt.