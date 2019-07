Möglich wäre etwa eine feste Rückzahlung der Abgabe am Jahres- oder Monatsende. In der Schweiz etwa gibt es ein solches Modell. Davon ist jedoch Koalitionspartner CDU nicht überzeugt: Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer meinte, dass es intelligentere Lösungen für eine Preisbildung bei CO2-Emissionen als eine Steuer geben müsse.

In der CDU ist der Meinungsbildungsprozess zur CO2-Steuer aber alles andere als abgeschlossen: CDU-Vize Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, hält die Schweizer Variante mit der Rückzahlung am Jahresende für "ganz gut". Kommende Woche sollen weitere Gutachten und Modelle vorgestellt werden – diese dann im Auftrag von Bundeskanzleramt und Wirtschaftsministerium, das von CDU-Politiker Peter Altmaier geführt wird. Im September will die Koalition dann eine Grundsatzentscheidung treffen.