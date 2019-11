Zwei Studentinnen, die in Bayern wegen sogenanntem Containern von Lebensmitteln verurteilt wurden, wollen am Freitag Klage vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen. Unterstützt werden sie dabei von der "Gesellschaft für Freiheitsrechte" (GFF), für die das Verfahren grundsätzliche Bedeutung hat. "Es geht um die Frage, wo die verfassungsrechtliche Grenze des Strafrechts ist", sagte GFF-Juristin Sarah Lincoln.