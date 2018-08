Wenn Rechts und Links koalieren, ist das Ergebnis in der Regel die ganz große Beliebigkeit. Zu besichtigen bei der aktuellen Großen Koalition. Da wird solange verhandelt, bis alles nur noch irgendein Kompromiss ist. Mit der Begründung: Besser ein bisschen was umsetzen, als völlig unregierbar zu sein.

Vom Wähler her gedacht - und das ist ja das, was Volksvertreter eigentlichen tun sollten - heißt das: Es ist eigentlich egal , was ich wähle. Im Klartext: Wenn ich leidenschaftlicher Anhänger der Linken bin und die auch wähle, kann es trotzdem passieren, dass ich damit einer CDU-geführten Regierung meine Stimme gegeben habe. Oder umgekehrt: Wenn ich ein konservativer CDU Wähler bin, handele ich mir mit meiner Stimme damit trotzdem ein paar linke Minister ein.