Regelmäßige Tests für alle in der Pflege seien zwar grundsätzlich wünschenswert, sagt der Vorsitzende des Sächsischen Pflegerates, Michael Junge. Doch die Diskussion gehe momentan noch an der Realität vorbei. So seien in Sachsen aktuell rund 10.000 Tests pro Tag verfügbar, es gebe aber allein 60.000 Pflegekräfte.