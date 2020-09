Corona-Maßnahmen Teilnehmerzahl bei Privatfeiern nur schwer zu kontrollieren

Selbst wenn also Nachbarn die Polizei rufen – die Ordnungskräfte können nur schwer eingreifen, wie René Klemmer von der Gewerkschaft der Polizei erklärt: Wenn die Polizei über einen möglichen Verstoß informiert werde, komme es darauf an, ob eine Gefahr absehbar, also ein Infizierter in der Wohnung sei. Dann ließe sich Gefahr in Verzug begründen und die Polizei dürfte die Wohnung betreten. "Wenn es darauf keine Hinweise gibt, dann wird ein Eingreifen schwierig bis gar unmöglich", ergänzt Klemmer.