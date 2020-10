Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des sächsischen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA, hält die innerdeutschen Beherbergungsverbote für sinnlos: "Völlig überflüssig. Wir haben Hygieneregeln, die gut sind, die einzuhalten sind, die wichtig sind. Aber in dem Fall muss ich sagen, halten wir uns auch an Herrn Lauterbach, wenn der sagt, dass sei völliger Quatsch, das Beherbergungsverbot." Da das nur Arbeit schaffe, aber keine zielführende Lösung sei, spricht sich Klein für eine Abschaffung aus.

Klein will vor allem bundeseinheitliche Regeln. Im Moment etwa dürfen Menschen aus deutschen Risikogebieten in Thüringen uneingeschränkt übernachten, in Sachsen-Anhalt sind touristische Übernachtungen untersagt, in Sachsen dürfen weder Geschäfts- noch Urlaubsreisende aus Risikogebieten einchecken.