Thüringen Adams freut sich auf Bürgerbeirat – Kritiker bemängeln Kosten

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

Was halten Sie von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie? Sind sie zu streng oder zu lasch? Was funktioniert gut, was muss verbessert werden? Wie wäre es, wenn Sie Ihre Bedenken direkt an die Landesregierung weitergeben könnten? In Thüringen soll das bald möglich sein. Die Landesregierung will einen "Bürgerbeirat" ins Leben rufen. Das aber gefällt nicht jedem.