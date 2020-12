Michael Kretschmer (CDU) Bildrechte: dpa

Nur so gebe es eine Chance, die Kontakte um das notwendige Maß zu reduzieren, erklärte der sächsische Regierungschef: "Was im Frühjahr in Teilen zu viel war, ist heute dringend geboten und wird jetzt von allen staatlichen Ebenen durchgesetzt." In Sachsen beginnt der Lockdown nach früheren Beschlüssen der schwarz-rot-grünen Koalition schon morgen.



Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) will die Beschlüsse der Schaltkonferenz einem Sprecher zufolge noch dem Kabinett vorstellen und über die Umsetzung beraten. Am Sonntagnachmittag wolle er öffentlich informieren.