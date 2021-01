Das könnte mit einem "Corona-Bürgerbeirat" in Thüringen geändert werden. Der Verein "Mehr Demokratie" fordert die Landesregierung auf, so einen Beirat zu gründen. Doch wäre das echte Mitbestimmung oder nur eine Schein-Beteiligung?

Ralf-Uwe Beck, Landesvorsitzender des Vereins, beschreibt den Beirat als ein Gremium, in dem Bürgerinnen und Bürger mit Alltagskompetenz versammelt sind und zu den Maßnahmen der Pandemie-Bekämpfung beraten können – und dies neben der Sicht der Wissenschaft an die Politik vermitteln. Beck zufolge hätte ein solches Gremium entscheidende Vorteile: "Man stelle sich das mal plastisch vor: Nach einer Sitzung, die die Politik hatte, tritt sie vor die Mikrofone und verkündet, was die nächsten Einschränkungen sind. Und wie wäre es, wenn dann die Sprecherin eines solchen Bürgerbeirates neben dem Politiker oder der Politikerin steht und sagte: 'Das ist mit uns besprochen worden. Wir als Bürgerbeirat sagen, das ist sinnvoll oder da haben wir Zweifel.'"

Es wird eine Kabinettsentscheidung vorbereitet, die in die Abstimmung geht, sicherlich in dieser Woche noch, so dass wir in der nächsten Woche auch entscheiden können.

Wichtig wäre Adams zufolge, dass die Lebenswirklichkeit in Thüringen in einem derartigen Beirat möglichst gut abgebildet wird. Also Männer und Frauen müssten teilnehmen, Menschen aus der Stadt und vom Land, verschiedenen Alters und aus unterschiedlichen Berufsgruppen. Per Losverfahren könnte das Gremium zusammengestellt werden. Sinnvoll wären 40 bis 50 Teilnehmende, sagt Adams.



Der Minister verweist dabei auf die Bedeutung des Zuhörens und sagt, er fände es wichtig, Bürgerinnen und Bürgern öfter zuzuhören und die Menschen als Experten für das Alltagsleben in Thüringen anzuerkennen.