Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, sagte, es habe ihm gut getan, am Mittwoch mal wieder alle Kolleginnen und Kollegen in echt zu sehen, statt nur auf dem Display. So sei es einfacher, Meinungsverschiedenheiten auszutauschen. Doch was die Maßnahmen betrifft, herrschte offenbar Einigkeit zwischen Bund und Ländern. Ramelow sagte MDR AKTUELL: