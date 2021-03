Anfragen drehen sich überwiegend um Corona

Nun landen nicht alle Medienanfragen auf Bodo Ramelows Schreibtisch – bei Marion Wermann schon. Sie ist stellvertretene Regierungssprecherin und leitet die Pressestelle der Erfurter Staatskanzlei. Sie nehme schon wahr, dass sich die Rolle der Ministerpräsidentenkonferenz geändert habe. Es gebe viel mehr Aufmerksamkeit: "Wenn man jetzt manchmal an so einem Tag in der Vorbereitung zur MPK mal eine Stunde nicht auf das Handy gucken kann, hat man locker mal 30 Anfragen. Das summiert sich schon, es gibt schon sehr viel mehr Anfragen als früher."

Der Regierungssprecher in Sachsen, Ralph Schreiber, teilt MDR AKTUELL mit, die Anzahl der Anfragen an Ministerpräsident Kretschmer habe sich während der Pandemie zwar nicht verändert, allerdings gehe es nun überwiegend um die Corona-Situation. Es gibt also nicht automatisch mehr Öffentlichkeit der Regierungschefs während der Pandemie. Systematische Erhebungen zu Bekanntheitsgrad oder Popularität von allen 16 Ministerpräsidenten und -präsidentinnen gibt es nicht.

Ministerpräsidenten nutzen Aufmerksamkeit unterschiedlich

Kretschmer (l.) setzt sich in der Corona-Krise oft in Szene, sein Kollege Haseloff deutlich seltener. Bildrechte: dpa Der Politikberater Johannes Hillje beobachtet seit Jahren das Wechselspiel von Politik und Medien. Er nehme schon wahr, dass die Ministerpräsidenten mehr Aufmerksamkeit bekämen während der Krise. Die mitteldeutschen Regierungschefs nutzen das in seinen Augen unterschiedlich: "Michael Kretschmer hat sich mehrmals ja vor Corona-Gipfeln in Szene gesetzt." Im letzten Herbst habe er vor Hysterie gewarnt, diese Woche dann mit Markus Söder zusammen Vorsicht angemahnt.



Bodo Ramelow habe sich öffentlich in Fehlerkultur geübt und eigene Fehleinschätzungen zugegeben, was ihm auch bundesweit Sympathiepunkte eingebracht habe. "Und ich würde sagen, am wenigsten nutzt Reiner Haseloff die Pandemie zur bundesweiten Profilierung", so Hillje.

Kretschmers hohe Präsenz birgt auch Risiken

Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sei hingegen bundesweit besonders präsent. Das bringt aus Sicht von Johannes Hillje mehr Profil über das eigene Bundesland hinaus. Andererseits sei Kretschmer aber auch häufig mit Zuspitzungen präsent, die ihn angreifbar machten, etwa seine Warnungen vor Hysterie im Vorfeld der zweiten Welle. "Jetzt wollte er kürzlich den Osterurlaub im Alleingang absagen."