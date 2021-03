Prof. Christian Karagiannidis hat Erkenntnisse bei der erfolgreichen Behandlung von COVID-19 in einer Studie zusammengefasst. Bildrechte: MDR/Felix Schmitt

"In den ersten zehn Tagen der Erkrankung fällt die Viruslast relativ schnell ab. In der Regel kommen Patienten an Tag acht bis zehn ins Krankenhaus. Dann steht also gar nicht mehr so sehr das Virus im Vordergrund, sondern vielmehr die Überreaktion des Immunsystems", so der Mediziner. Das Kortison könne diese Überreaktion zu einem gewissen Grad dämpfen: "Und dadurch überleben einfach mehr Patienten."