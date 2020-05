In mehreren Städten hat es am Wochenende und am 1. Mai Demonstrationen gegeben: In Berlin, Stuttgart oder Leipzig – gegen die Corona-Maßnahmen, für die dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern oder gegen den Kapitalismus. Alle fanden unter verschärften Auflagen statt, manche auch ohne Genehmigung, in Berlin griff die Polizei ein. Doch wie weit darf der Staat in der momentanen Ausnahmesituation in dieses Grundrecht der Bürger eingreifen?

Fakt ist: Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind so viele Grundrechte gleichzeitig eingeschränkt worden. Allerdings gibt es von Bundesland zu Bundesland deutliche Unterschiede – so gehen die Behörden auch beim Demonstrationsrecht nicht einheitlich vor.

Ganz verbieten ist nicht erlaubt

So hatten etwa Baden-Württemberg und Hessen Demonstrationen komplett verboten. Doch nach Klagen von Anmeldern hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eine generelle Untersagung von Versammlungen unzulässig ist.

Zehn Bundesländer verbieten Versammlungen grundsätzlich: Bayern, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Allerdings können die Behörden Ausnahmegenehmigungen erteilen, sofern der Infektionsschutz gewahrt wird.

Vier Länder nehmen Versammlungen ausdrücklich vom Veranstaltungsverbot aus: Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, das Saarland, Thüringen. In der Bundeshauptstadt darf seit dem 4. Mai wieder ohne Erlaubnis demonstriert werden. Es reicht – wie sonst üblich – eine Anmeldung. Die Teilnehmerzahl ist jedoch auf 50 begrenzt.

Streitbare Auflagen: Daten erfassen

Um den Infektionsschutz zu gewährleisten, haben die Behörden in einigen Bundesländern umstrittene Auflagen für Versammlungen erlassen. So war eine Demonstration in Leipzig von "Leipzig nimmt Platz" vor über einer Woche zwar genehmigt worden. Doch die Organisatorin sagte die Veranstaltung ab.

Die Teilnehmer verabredeten sich zu einer "Bäckerschlange". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Grund für die Absage: Eine Auflage. Von jedem Teilnehmer sollten Name, Adresse und Telefonnummer in einer Liste erfasst und von der Anmelderin vier Wochen aufbewahrt werden, damit im Falle einer Ansteckung mit dem Coronavirus diese Liste an das Gesundheitsamt übergeben werden kann. "Aus unserer Sicht widerspricht das dem Sinn der Versammlungsfreiheit", sagt "Leipzig nimmt Platz"-Organisatorin Irena Rudolph-Kokot. "Denn wenn ich in den Baumarkt gehe, muss ich ja auch keine Daten abgeben."

Statt zu der ursprünglich geplanten Versammlung verabredeten sich die Teilnehmer via Messenger zu einer sogenannten Bäckerschlange: Einer Kundgebung, die offiziell keine war, denn sie war nicht angemeldet – jeder achtete dabei für sich auf Abstand, Mundschutz und eine passende Losung.

Es fehlt eine App in Deutschland

Sachsen Sozialministerin Petra Köpping. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nun kündigte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) an, dass künftig bis zu 50 Teilnehmer pro genehmigter Demo möglich seien und das Anfordern privater Daten entfalle. Sie sagte: "Aber da schlagen zwei Herzen in meiner Brust." Da es noch keine App in Deutschland gebe, müssten im Falle einer Ansteckung die Kontakte nachverfolgt werden können. Auf der anderen Seite sei "das Misstrauen natürlich da, dass das von anderen Seiten genutzt wird." Da die Zahl der Neuinfektionen nach unten gegangen sei, könnte die namentliche Erfassung entfallen.