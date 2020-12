Auch in anderen europäischen Ländern baut sich im Herbst eine zweite Welle der Pandemie mit immer höheren Infektionszahlen auf. In Österreich oder Frankreich rasseln die Ladengitter nach unten beim nächsten totalen Lockdown. In Deutschland können sich Bund und Länder Mitte Oktober mit Mühe und Not auf einen " Lockdown light " verständigen mit dem Versprechen, Weihnachten in der Familie feiern zu können. Geschlossen wurden nur die Gastronomie und Hotellerie, der Kulturbereich stillgelegt.

Jedenfalls erfüllt das Virus Merkels Prophezeiung von 19.000 Infektionen zu Weihnachten vorfristig. Schon im November wird diese Marke gerissen, kurz vor Weihnachten werden 30.000 Fälle am Tag registriert. Die Intensivstationen füllen sich, in einigen Krankenhäusern wird über Triage nachgedacht, welcher Intensivpatient noch Hilfe erhält und wer nicht, abhängig von den Überlebenschancen. Die Todeszahlen erhöhen sich auf teilweise über 800 Fälle pro Tag. Einmal sind es fast Tausend Tote an einem Tag. Wieder wütet der Tod in den Alten- und Pflegeheimen. Dort und in Schulen fehlt es an Schnelltests, um Personal, Besucher, Schüler und Lehrer ausreichend zu testen. Während man sich in Frankreich in jeder Apotheke testen lassen kann, reißen in Deutschland die Schlangen vor den Teststellen nicht ab.