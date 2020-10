Corona-Schutzmaßnahmen Bund und Länder beschließen "Teil-Lockdown"

Weitere milliardenschwere Nothilfen geplant

Für die Unternehmen, die von den vorübergehenden Schließungen betroffen sind, planen Bund und Länder milliardenschwere Nothilfen. Bis zu zehn Milliarden Euro sollen dafür bereitgestellt werden. Mit den Geldern sollen die betroffenen Firmen beispielsweise einen Teil ihrer Umsatzausfälle ausgleichen können. Kleinere Betriebe mit bis zu 50 Mitarbeiterin sollen beispielsweise bis zu 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 erhalten.

Kanzlerin Merkel sprach am Mittwoch von "harten und belastenden Maßnahmen". Es sei eine "nationale Kraftstanstrengung" nötig, weil in den vergangenen Tagen die Infektionszahlen exponentiell gestiegen seien. Die Entwicklung sei inzwischen an einem Punkt, bei dem man bei 75 Prozent der Infektionen nicht mehr wisse, woher sie kämen. Man könne also nicht mehr sagen, dass bestimmte Bereiche nicht zur Ausbreitung beitrügen.



Um den Ernst der Lage zu verdeutlichen verwies Merkel darauf, dass sich die Zahl der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen innerhalb von zehn Tagen verdoppelt habe. Die Zahl derer, die beatmet werden müssten, habe sich binnen neun Tagen verdoppelt. Eine "akute Gesundheitsnotlage" müsse dringend vermieden werden, mahnte die Kanzlerin. Sie hoffe zugleich, dass mit den Anstrengungen das öffentliche Leben im Dezember "besser gestaltet" werden könne.

Thüringen stimmte den vereinbarten Einschränkungen des öffentlichen Lebens nur bedingt zu. Das Land trage nur "diejenigen Maßnahmen mit, die für eine wirksame Eindämmung des Infektionsgeschehens durch wissenschaftliche Erkenntnisse geeignet und verhältnismäßig" seien, heißt es in einer Protokollerklärung der Staatskanzlei. Thüringen erwarte, dass der Bundestag eine akute nationale Gesundheitsnotlage feststelle, die die von der Ministerpräsidentenkonferenz gefassten Beschlüsse rechtfertigten. Ministerpräsident Ramelow kündigte für Freitag eine Regierungserklärung im Landtag an. Die Beschlüsse der heutigen Schaltkonferenz sollten im Freistaat möglichst schon am Wochenende in Kraft gesetzt werden.