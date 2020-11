Es geht einfach nicht an, dass Schulleitungen und Lehrkräfte aus der Zeitung oder Montagfrüh um sieben Uhr erfahren, wie sie in dieser Woche zu unterrichten haben.

Eine ursprüngliche Beschlussvorlage des Bundes hatte unter anderem Wechselunterricht vorgesehen. Kurz vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag wurden entsprechende Stellen aber gestrichen. Kommenden Montag soll erneut über mögliche weitere Maßnahmen an Schulen beraten werden.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisierte, das Problem in den Schulen sei bislang unterschätzt worden. Die Infiziertenzahl bei den 10- bis 19-Jährigen sei derzeit etwa zehnmal so hoch wie während der ersten Infektionswelle im Frühjahr, sagte Lauterbach der "Süddeutschen Zeitung". Es sei zwar denkbar, dass sich die Kinder bei ihren Eltern ansteckten. Studien zeigten aber, dass sich Kinder untereinander in der Schule infizierten und dann ihre Eltern mit dem Virus ansteckten.



Er plädierte dafür, Schulklassen zu halbieren. Man habe acht Monate Zeit gehabt, das Lernen von zu Hause aus vorzubereiten. Viele Länder in Skandinavien oder auch in Asien hätten das geschafft.