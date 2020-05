Coronavirus-Pandemie Eltern bekommen bis zu 20 Wochen Lohnfortzahlung

Die Bundesregierung will Eltern unter die Arme greifen, die sich in der Corona-Krise zu Hause um ihre Kinder kümmern müssen. Sie sollen für Lohnausfälle künftig bis zu 20 Wochen lang eine Entschädigung erhalten. Die Gesetzesänderung wurde am Mittwoch im Kabinett verabschiedet.