Bachouri arbeitet für den Verein "Arbeit und Leben" in Dresden. Er kam schon vor 15 Jahren aus Syrien. Nun berät er Migranten. Deren Informationsbedarf in der Corona-Krise ist groß. Selbst mit passablen Deutsch-Kenntnissen verstehen sie behördliche Wörter wie "Allgemeinverfügung" nur schwer.

Zugleich sind Integrationsangebote rar, sagt der Geschäftsführer von Arbeit und Leben, Frank Schott: "Also die klassischen Integrationskurse sind alle unterbrochen. Da findet nichts diesbezüglich statt. Viele Anbieter haben deswegen ihre Mitarbeiter selbst in Kurzarbeit geschickt und die Kurse liegen alle auf Null." Arbeit und Leben selbst führe sozusagen Einzelcoachings mit den Betroffenen durch – per Telefon, per E-Mail.