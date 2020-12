"Nicht vereinbarte Regelung" umgesetzt

Das wiederum weist der stellvertretende Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Sachsen, Friedrich München, zurück: "Es gab ja Empfehlungen vom Covid-Beirat, die auch anders waren als das, was der Gesetzgeber jetzt gemacht hat. Also die Regelung, die wir jetzt haben, die war nicht mit uns vereinbart. Wir hatten von Anfang an gefordert, dass Freihaltepauschalen auch für kleinere Krankenhäuser zur Verfügung gestellt werden sollen, um die Versorgungsrealität abzubilden."

Friedrich München räumt ein, dass einige Häuser in der ersten Welle über Gebühr von der Freihalte-Pauschale profitiert hätten. Das neue System gehe aber zu weit. Auf die Infektionslage könnten die Länder eben nicht so einfach reagieren. Der Freistaat Sachsen könne etwa nur dann weitere Krankenhäuser für die Förderung bestimmen, wenn in betroffenen Landkreisen weniger als 15 Prozent der Intensivbetten frei seien. Und selbst dann hätten viele kleine Krankenhäuser keinen Anspruch auf finanzielle Hilfe, erklärt München.

Krankenhäuser aufeinander angewiesen

Das Problem der jetzigen Regelung ist nach Ansicht von Friedrich München, "dass der Gedanke diese Regelungen treibt, dass man sagt: Die Patienten sollen alle in den großen Krankenhäusern behandelt werden und die bekommen dann auch die Freihaltepauschalen. Aber in der Realität sieht es so aus, dass die großen Krankenhäuser auf die kleinen Krankenhäuser angewiesen sind. Insbesondere denke ich da an den Chemnitzer Raum und den Dresdner Raum". Ohne die Kleinen seien die Großen irgendwann überlastet, sagt München. Die Politik müsse den Ländern hier mehr Handlungsspielraum einräumen.