In Schleswig-Holstein hat das Beherbergungsverbot für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten Bestand. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht lehnte am Abend einen Eilantrag gegen das Verbot ab (Az. 3 MR 45/20). Als Grund gab das Gericht die stark gestiegene Zahl von Neuinfektionen an. Würden Menschen aus Corona-Risikogebieten unkontrolliert einreisen, könnte das das öffentliche Gesundheitswesen gefährden.

Bei einer Gesamtbetrachtung überwiege das Interesse der Gesamtbevölkerung am Schutz vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus gegenüber den Interessen einer antragstellenden Familie an einer touristischen Reise. Denn diese habe es in der Hand, durch einen negativen Corona-Test ihren Urlaub auf Sylt "zeitnah zu realisieren". Die Testung sei finanziell zumutbar, so die Richter des 3. Senats.