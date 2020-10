Baden-Württemberg Gericht kippt Beherbergungsverbot

Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat das Beherbergungsverbot in dem Bundesland gekippt. Zur Begründung hieß es, der Einschnitt in das Grundrecht auf Freizügigkeit sei unverhältnismäßig. Das Land habe auch nicht darlegen können, dass Hotels und Pensionen Treiber des Infektionsgeschehens seien. Sachsen setzte das Beherbergungsverbot inzwischen außer Kraft. In anderen Länder wird darüber ebenfalls diskutiert.