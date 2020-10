Berlin hat die Kontaktverfolgung inzwischen der Lage angepasst. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci kündigte an, dass die Ressourcen bei den Gesundheitsämtern auf Risikogruppen wie Menschen in Krankenhäusern, Pflege- und Senioren-Einrichtungen konzentriert würden. Andere Infizierte sollen bereits mit Kenntnis der Ansteckung in Selbstisolation und nicht erst auf eine Verfügung des Gesundheitsamts warten. Das gelte auch für Kontaktpersonen.